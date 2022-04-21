نصائح لتحسين صحة الكبد.. أهمها تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة

كتبت فاطمة خليل

الكبد هو ثانى أكبر عضو فى الجسم وأكثره تعقيدًا بعد الدماغ، وفى هذا التقرير نتعرف على أهم النصائح حول تحسين صحة الكبد، بحسب موقع "health".

ما هو الكبد وماذا يفعل؟

يعد الكبد من أهم أعضاء الجهاز الهضمى بشكل عام، ويؤدى الكبد خمس وظائف رئيسية بما فى ذلك الترشيح، والهضم، والتمثيل الغذائى وإزالة السموم، وتخليق البروتين، وتخزين الفيتامينات والمعادن.

ويقوم الكبد بتصفية الدم القادم من الجهاز الهضمى قبل تمريره إلى باقى الجسم ينظم المستويات الكيميائية فى دمك ويفرز منتجًا يسمى الصفراء، يساعد على التخلص من النفايات، ويؤدى إنتاج الصفراء أيضًا إلى تكسير الدهون فى الأمعاء الدقيقة أثناء الهضم، ويمر كل الدم الذى يخرج من المعدة والأمعاء عبر الكبد.

يُمكّن من إنتاج بروتينات معينة لبلازما الدم وينتج أيضًا الكوليسترول والبروتينات الخاصة للمساعدة في نقل الدهون عبر الجسم.

كيف يمكن أن تؤثر مشاكل الكبد على صحتك؟

إذا كان الكبد لا يعمل بشكل صحيح، فقد يؤثر على جلدك وعينيك ويبدأ فى الظهور باللون الأصفر، وهو أيضًا علامة على اليرقان.

وقد يكون الشعور بالحكة المفرطة علامة على وجود مشكلة فى الكبد، وإذا بدأت معدتك تتألم أو أصبت بألم فى البطن وتورم، فأنت تعلم أن المشاكل قد تكون مرتبطة بالكبد.

بالإضافة إلى ذلك إذا أصبت بتورم فى ساقيك أو كاحليك، فقد يكون ذلك مرتبطًا بالكبد أيضًا.

ويرتبط الإرهاق المستمر أو الغثيان أو القيء أيضًا بمشاكل متعلقة بمشاكل الكبد. يعد التهاب الكبد والكبد الدهني غير الكحولي من أكثر أسباب أمراض الكبد شيوعًا.

وأبسط طريقة لمعرفة أن الكبد سبب للقلق هى عندما يصبح لون البول داكنا أو أصفر اللون أو عندما يكون البراز شاحبًا.

كيف يمكنك الحفاظ على صحة الكبد؟

يعتمد الحفاظ على صحة الكبد على الاهتمام بما تأكله وممارسة الرياضة لكن قبل ذلك، يجب أن تعرف ما الذى يؤذى الكبد، يمكن أن يؤدى استهلاك الكحول والتدخين والمخدرات إلى تلف الكبد.

ويمكن تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة.

لذلك يجب تناول أشياء مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة العادية والسكريات على فترات غير منتظمة. يمكنك البدء في تناول الأطعمة الصديقة للكبد والتي تحتوي على الكثير من الألياف مثل الفواكه الطازجة والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والأرز والحبوب مثل الكينوا حتى الثوم مفيد للكبد.

لا تضغط كثيرًا على جهازك الهضمى واستهلك أطعمة صحية مثل: الخضروات الورقية، والبروكلى، والقرنبيط ، والملفوف ، والجزر ، والتفاح ، والرمان.

إذا كنت تعانى من السمنة فإن الدهون والسموم تتراكم في الكبد، ما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائى في الجسم بسبب بدء تراكم الدهون في أجزاء أخرى من الجسم، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، وللحصول على كبد صحى تحتاج أيضًا إلى إنقاص الوزن.

نمط الحياة الصحي يعني كبدًا صحيًا فيجب أن تمارس الرياضة بانتظام لمدة 45 دقيقة فى اليوم.