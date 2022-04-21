نشاط رياح وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل حالة الطقس من الغد حتى الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الجمعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد، طقسا ربيعيا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيفا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:



- الجمعة 22 أبريل والسبت 23 أبريل:



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.





- الأحد 24 أبريل:



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



- الاثنين 25 أبريل:



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



- الثلاثاء 26 أبريل:



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.