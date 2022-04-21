الإسكندرية - جاكلين منير

يعد معرض "الفن التشكيلى" أهم معارض مكتبة الإسكندرية الدائمة، ويقدم المعرض 100 عمل فني تمثل مشوار الفنان فاروق شحاتة الفني؛ أحد أهم رواد فن الطباعة الفنية في مصر، بدأ مشواره الفني خلال دراسته في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية التي تخرج فيها أوائل ستينيات القرن الماضي، وتنقل من مرحلة فنية لأخرى طوال رحلة إبداع، مستشرفًا ومستكشفًا آفاق فن الطباعة الفنية بإنتاج غزير مميز.

تضم هذه المجموعة القيمة، التي تبرع بها الفنان إلى مكتبة الإسكندرية، من إبداعات الفنان فاروق شحاتة مجموعات فريدة نفذت باستخدام تقنيات طباعة فنية متعددة وأثيرة لدى الفنان كما أنها تمثل مراحله الفنية المختلفة، وتظهر تطور تجربته وشخصيته الفنية على امتداد مراحل تطوره.

ويوجد بالمكتبة أيضا معرض الملابس التراثية، ويعرض هذا المعرض مجموعة مجوهرات وأزياء جمعتها الفنانة "رعاية النمر" إلى جانب اللوحات الشعبية المستوحاة من زوجها الفنان والمصمم عبد الغني أبو العينين.

وقضى أبو العينين وزوجته حياتهما في جمع الفنون الشعبية ومحاولة توثيق الثقافة العرقية للقرى والواحات المصرية، والتي كانت جزءًا من عملهما كأول مصممي أزياء للمجموعة الوطنية للفنون الشعبية.

وسافرت "النمر" في جميع أنحاء مصر لجمع هذه المجموعة الفريدة من المجوهرات والأزياء والحلي والأعمال الخشبية والمعدنية والأقمشة، فلم تقتصر مجموعتها الغنية والمتنوعة على الثقافة المصرية فقط، بل شملت أيضًا قطعًا اختارتها خلال رحلاتها إلى اليمن والشرق الأقصى.

بالإضافة إلى ذلك، تبرعت أسرة الزوجين الراحلين لمكتبة الإسكندرية بمكتبتهما الخاصة والتي تضم حوالي أربعة آلاف كتاب.