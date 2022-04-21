مطار مرسي علم الدولى يستقبل اليوم 19 رحلة طيران أوروبية

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس 19 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 92 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية السبت الماضى وحتى غدا الجمعة .

وكشفت جداول رحلات الطيران التي حصلت اليوم السابع علي نسخة منها وصول 92 رحلة أسبوعية بينها 89 رحلة أوروبية و3 رحلات داخلية تقل السياح علي متنها من عدة دول مختلفة .

كما تبين من جداول رحلات الوصول أن من وصل أول رحلتين لمطار مرسي علم من دولة رومانيا، وكذلك 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا و18 رحلة من ايطاليا و24 رحلة من المانيا وهي الأكثر وصول خلال الأسبوع .

كذلك استقبل المطار ضمن رحلات الاسبوع 17 رحلة من التشيك و15 رحلة بولندي، و4 رحلات من سويسرا و3 ورحلة من لكسمبورج و3 تابعين لشركة مصر للطيران، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الاسابيع المقبلة.