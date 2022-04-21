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مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة برنيق الليبية.. صور

الخميس، 21 أبريل 2022 11:47 م
مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة برنيق الليبية.. صور أولى رحلات شركة برنيق الليبية تصل مطار برج العرب
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار برج العرب الدولى، اليوم، الخميس، أولى رحلات شركة برنيق للخطوط الجوية القادمة من ليبيا، وذلك في إطار جهود الدولة ووزارة الطيران المدني لتنشيط حركة الطيران وزيادة عدد الرحلات والوجهات المختلفه بين جمهورية مصر العربية وباقي دول العالم.
 
قامت سلطات مطار برج العرب الدولي، بأستقبال الطائرة بالجسر المائى تعبيراً عن سعادة المطار بإستقبال الرحلة للمرة الأولى، ورحبت العلاقات العامة بالمطار بالركاب فور دخولهم صالة الوصول بتقديم الورود والهدايا التذكارية، مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الإجتماعى، ومن المقرر وصول ثلاث رحلات على نفس خط الطيران  أسبوعياً. 
 
مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة برنيق الليبية (1)
مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة برنيق الليبية

مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة برنيق الليبية (2)
 أولى رحلات شركة برنيق الليبية

 

مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة برنيق الليبية (4)
مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة برنيق الليبية (4)

مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة برنيق الليبية (5)
مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة برنيق الليبية
 
 
 

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