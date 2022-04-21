مصرع طفلة صدمتها سيارة بمنطقة البدرشين

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت طفلة مصرعها صدمتها سيارة بمركز البدرشين جنوب الجيزة، ونقلتها سيارة اسعاف الى المشرحة ، وتم القبض على سائق السيارة ليتم التحقيق معه حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث أمام مستودع الغاز بقرية ميت رهينة فى البدرشين، وتبين بالفحص تصادم سيارة بطفلة ما أسفر عن مصرعها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى البدرشين المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.