اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم سيارتين بالغربية

الخميس، 21 أبريل 2022 07:31 م
مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم سيارتين بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل على طريق طنطا الإسكندرية الزراعي أمام قرية ديما التابعة لمركز كفر الزيات، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى.

 

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق طنطا الإسكندرية الزراعي.

 

وانتقلت قوة أمنية وسيارتا إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارتين ربع نقل، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير أمن الغربية

كفر الزيات

حادث مروري

محافظة الغربية

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