وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "اليمن الإخبارية"، إنه تم فتح الطريق الرابط بين محافظتي لحج وتعز في مديرية طور الباحة التابعة لمحافظة لحج بعد يومين من قطعه من قبل مسلحين قبليين.

وكان عدد من سائقي الشاحنات قد قالوا إن مسلحين قطعوا خط طور الباحة الرئيسي ومنعوا مرور شاحنات نقل البضائع التجارية بين محافظتي عدن وتعز منذ يومين.

ويأتي قطع الطريق للمرة الثانية في أقل من شهر بذات المنطقة من مسلحي القبيلة أنفسهم بحجة مطالبتهم بإطلاق سراح سجين لهم لدى النيابة العامة بمحافظة لحج.