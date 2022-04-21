اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 06:27 ص
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محافظ كفر الشيخ ونائبه يحضران نهائى بطولة سيتي كلوب ويكرمان الفريق الفائز

الخميس، 21 أبريل 2022 06:00 ص
محافظ كفر الشيخ ونائبه يحضران نهائى بطولة سيتي كلوب ويكرمان الفريق الفائز
كفر الشيخ- محمد سليمان

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كرم اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، أبطال نهائي بطولة سيتي كلوب الرمضانية لكرة القدم، جاء ذلك بحضور بحضور اللواء طارق محروس، عضو مجلس الإدارة، وهاني عبد المنعم، نائب رئيس قطاع التشغيل، وأحمد الصاوي، مدير فرع سيتي كلب كفر الشيخ.

ولعب النهائي فريق المهندسين وعلى حمود، وفاز فريق المهندسين 2\1، وفاز بالمركز الثالث فريق الجزار، وحصل الفريق الأول على 8 آلاف جنيه، وحصل الفريق بالمركز الثاني 6 آلاف جنيه، وحصل المركز الثالث على 4 آلاف جنيه.

وسيخوض فريق المهندسين مباريات مع 4 فريق أخرى على مستوى فروع نادى سيتى كلوب "طنطا وشبين والعبور"، وقد شارك في الدورة على مستوى الفروع الخمسة 74 فريقا.

الفريان بالنهائي
الفريان بالنهائي

 

الفريق الفائز بالبطولة
الفريق الفائز بالبطولة

 

الفريق الفائز
الفريق الفائز

 

المباراة النهائية
المباراة النهائية

 

محافظ كفر الشيخ بدورة نادي ستي كلوب
محافظ كفر الشيخ بدورة نادي ستي كلوب

 

محافظ كفر الشيخ خلال الدورة
محافظ كفر الشيخ خلال الدورة

كفر الشيخ

العبور

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طتطا

شبين الكوم

شهر رمضان

مسابق رمضانيه

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