محافظ قنا ينتقل لموقع حادث تصادم سيارة وأتوبيس ويوجه برعاية المصابين

صابر سعيد

انتقل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إلى موقع حادث تصادم سيارة ملاكى بأتوبيس سياحى على طريق مصر – أسوان الزراعى، بالقرب من قرية الجبلاوى التابعة لمركز قنا، والذى أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 2 آخرين جميعهم مصريين، دون وقوع أى إصابات لدى السائحين، رافقه اللواء عاطف نجيب، مساعد مدير أمن قنا، والعميد احمد صقر، مدير إدارة المرور، والعميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وقال محافظ قنا، إنه تم الدفع بشكل فورى بعدد 12 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام وجارى نقل حالة الوفاة إلى مشرحة المستشفى، مشيرا إلى أنه تم الإطمئنان على صحة وسلامة المصابين والسائحين فى موقع الحادث بمعرفة المسعفين، وأضاف أنه تم توفير أتوبيس سياحى بديل لنقل السائحين إلى وجهتهم ، ورفع آثار الحادث لتسيير حركة مرور السيارات.

وتوجه محافظ قنا، إلى مستشفى قنا العام لمتابعة حالة المصابين برفقه الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، والدكتور أيمن السيد، مدير الطوارئ والرعاية العاجلة والحرجة، حيث تم إجراء فحوصات كاملة لهم للإطمئنان على حالتهم، كما وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما أمر بسرعة إنهاء تصريح الدفن الخاص بحالة الوفاة وتسليم الجثمان لذويه.