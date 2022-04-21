اليوم السابع
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محافظ قنا يشهد الحفل الختامى لفاعليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية.. صور

الخميس، 21 أبريل 2022 01:02 ص
محافظ قنا يشهد الحفل الختامى لفاعليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية.. صور المحافظ يسلم جوائز الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية
صابر سعيد

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شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الحفل الختامى لفاعليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية، جاء ذلك بحضور الدكتور عمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، ومصطفى جبل وكيل مديرية الشباب والرياضة، والعميد طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأشرف سعد رئيس نادى قنا الرياضى، ومجدى الشيخ رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بقنا.
 
 
 
أوضح محافظ قنا، أن الهدف من إقامة الدورة الرمضانية هذا العام هو العمل على دمج الأطفال الأيتام داخل المجتمع من خلال المشاركات الرياضية والاجتماعية بجانب إعلاء قيمة الرياضة الهادفة التى تسمو بالعقل وتنقى النفس وتنمي روح المنافسة بشرف، لافتا أن الدورة الرمضانية شارك فيها 5 انديه هم " النادى الاجتماعي بالمحروسة ونادى شركة المياه ونادى تنمية المجتمع بالعويضات والشبان المسلمين بنقاده ومؤسسة جبره لتربية البنين بقنا ".
 
 
وأضاف الداودى، أن الدورات الرمضانية هى أحد الأنشطة الرياضة والشبابية، التي تؤكد على مدى حرص الدولة المصرية فى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة ونشرها بين الشباب. 
 

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