اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يتناول الإفظار مع عمال النظافة بمدينة شرم الشيخ.. صور

الخميس، 21 أبريل 2022 01:41 ص
محافظ جنوب سيناء يتناول الإفظار مع عمال النظافة بمدينة شرم الشيخ.. صور
جنوب سيناء فايزة مرسال

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تناول اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجبة الإفطار كعادته كل عام فى شهر رمضان المبارك مع ابنائه من عمال النظافة ورؤساء القطاعات والجهاز التنفيذى لمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمى مفوض المحافظ للإعلام، واللواء محمود السولية القائم باعمال رئيس المدينة، وعددٍ من رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ.
 
وأثنى المحافظ على جهودهم الدؤوبة فى اظهار مدينة السلام بالمظهر اللائق أمام كافة الزائرين من مختلفة الجنسيات، مشيرًا إلى المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقهم خلال الفترة القادمة، وهى الاستعداد لاستضافة المؤتمر العالمى للتغيرات المناخية نوفمبر 2022، مؤكدًا أنه على ثقة تامة من تحملهم المسئولة والقيام بها على أكمل وجه كعهده بهم دائمًا. 
 
وتمنى المحافظ التوفيق للجميع، كما استمع إلى متطلباتهم وأمر بدراستها وتنفيذها، وقرر صرف مكافأة فورية لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك تقديرًا لجهودهم، فيما عبر العمال عن سعادتهم بلقاء المحافظ.
 
 
 
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