اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 03:36 م
أكرم القصاص
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محافظ بورسعيد يشيد بمزارعى منطقة سهل الطينية بعد زيادة إنتاجية الفدان لـ16 طنا

الخميس، 21 أبريل 2022 03:07 م
محافظ بورسعيد يشيد بمزارعى منطقة سهل الطينية بعد زيادة إنتاجية الفدان لـ16 طنا محافظ بورسعيد يشهد حصاد القمح بسهل الطينة
بورسعيد - محمد عزام

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شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الخميس، بدء موسم حصاد القمح بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد.

وأكد المحافظ، خلال تفقده عملية حصاد محصول القمح، على أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، لافت أنه جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وشدد محافظ بورسعيد على أن توريد القمح هذا العام يعد أمن قومي، نظرًا للأحداث التى يشهدها العالم حاليا والتى أثرت على جميع الدول على كافة الأصعدة، وموجهًا بتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أى كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

يشار إلى أن مساحة الأراضى المنزرعة بالقمح هذا العام فى بورسعيد بلغت 15 ألف فدان، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و11 ألف فدان بجنوب بورسعيد، وتبلغ إنتاجية الفدان من 16 إلى 18 طنا، ومن المتوقع أن يبلغ نتاج محصول القمح 35 ألف طن عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالى، كما يخصص حافز إضافى 65 جنيها لكل أردب يورده المزارع.

 

حصاد القمح بسهل الطينة ببورسعيد
حصاد القمح بسهل الطينة ببورسعيد

حصاد القمح بسهل الطينة

حصاد القمح بسهل الطينة

محافظ بورسعيد مع اصحاب أراضى القمح بسهل الطينه

محافظ بورسعيد مع اصحاب أراضى القمح بسهل الطينه

محافظ بورسعيد مع الفلاحين بسهل الطينية

محافظ بورسعيد مع الفلاحين بسهل الطينية

محافظ بورسعيد والفلاحين والعمال

محافظ بورسعيد والفلاحين والعمال

محافظ بورسعيد يتفقد

محافظ بورسعيد يتفقد

محافظ بورسعيد يداعب أحد الفتايات أثناء جولته

محافظ بورسعيد يداعب أحد الفتايات أثناء جولته

محافظ بورسعيد يعاين محصول القمح بعد حصاده

محافظ بورسعيد يعاين محصول القمح بعد حصاده

محافظ بورسعيد يقبل الخضار من أحد الفلاحين

محافظ بورسعيد يقبل باقة من النعناع الأخضر من أحد الفلاحين

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