محافظ بورسعيد يزور أسرة أحد المزارعين بمنزلهم بسهل الطينة شرق بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، منزل أسرة أحد المزارعين بمنطقة سهل الطينة شرق المحافظة، وذلك عقب افتتاح موسم حصاد القمح ولقاء المزارعين بمنطقة سهل الطينة، وفى إطار حرص محافظ بورسعيد على التواصل المستمر مع المزارعين بمحافظة بورسعيد.

واستقبلت أسرة المزارع محافظ بورسعيد، حيث جلس المحافظ مع أهالى المنزل وتبادل الحديث معهم حول الخدمات المقدمة بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد ، وكذلك تطلعاتهم و مطالبهم نحو مزيد من التطور بالمنطقة، ومستوى رضاهم عن الأعمال التنموية التى تشهدها المنطقة.

وأكد "محافظ بورسعيد" أن بورسعيد تشهد خطة تنمية شاملة غير مسبوقة على كافة الأصعدة ، تهدف فى المقام الأول تحسين معيشة المواطن وتحقيق سبل الراحة له ، فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان، وأشار خلال لقائه أهالى المنزل، أن منطقة شرق بورسعيد وبصفة خاصة " سهل الطينة " تعد من المناطق الواعدة التى توليها المحافظة اهتماما كبيرا خلال الفترة الحالية ، و تشهد توسعات فى مختلف المشروعات التنموية والخدمية والصناعية ، تماشيآ مع خطة تنمية سيناء ونظرآ لموقع سهل الطينة المتميز ، مؤكدا على أن المحافظة لا تدخر جهدآ قى تقديم كافة الدعم والخدمات للمواطنين فى هذه المناطق لتحقيق أفضل مستوى معيشى.

ومن جانبهم، وجه أهالى المنزل الشكر لمحافظ بورسعيد على اهتمامه ودعمه المتواصل لأهالى سهل الطينة، وعبروا عن امتنانهم للقاء الودى الذى جمع بينهم وبين المحافظ والذى يؤكد على تقدير سيادته لأهالى منطقة سهل الطينة و العمل المستمر على تحسين مستوى معيشتهم.



المحافظ مع المزارع واسرته

محافظ بورسعيد مع أحد المزارعين بسهل الطينه

محافظ بورسعيد مع المزارع وأسرته

محافظ بورسعيد مع المزارعين بسهل الطينه