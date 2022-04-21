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محافظ بورسعيد: توريد 42 طن قمح للشون والصوامع الحكومية

الخميس، 21 أبريل 2022 04:03 م
محافظ بورسعيد: توريد 42 طن قمح للشون والصوامع الحكومية حصاد القمح ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن توريد 42 طن قمح للشون والصوامع الحكومية منذ بداية موسم حصاد القمح حتى اليوم.

وأشار المحافظ، خلال تفقده بدء موسم حصاد القمح بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، إلى أنه وجه جميع الجهات المعنية بالعمل على تذليل كافة العقبات، وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أى كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

وشهد اللواء عادل الغضبان، موسم حصاد القمح من داخل قرى شرق بورسعيد التى تقوم بزراعة هذا المحصول الاستراتيجى، وسط حالة من الفرحة بين المزارعين، جاء ذلك خلال جولة بعدد من الأراضى رافقه فيها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، الدكتور حسنى عطية، وكيل وزارة الزراعة، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وأبدى محافظ بورسعيد، سعادته من الإنتاجية فى أراضى الشرق، مطالبا أصحاب الأراضى بمزيد من الإنتاج خلال الفترات والدورات الزراعية المقبلة.

يشار إلى أن مساحة الأراضى المنزرعة بالقمح هذا العام فى بورسعيد بلغت 15 ألف فدان، منها 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و11 ألف فدان بجنوب بورسعيد، وتبلغ إنتاجية الفدان من 16 إلى 18 طنا، ومن المتوقع أن يبلغ نتاج محصول القمح 35 ألف طن عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالي، كما يخصص حافزا إضافيا 65 جنيها لكل مزارع يورد أردب قمح.


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