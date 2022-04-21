اليوم السابع
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محافظ المنيا: استقبال 254 طن قمح بالشون الحكومية والصوامع

الخميس، 21 أبريل 2022 02:30 م
محافظ المنيا: استقبال 254 طن قمح بالشون الحكومية والصوامع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن تواصل توريد محصول القمح المحلى للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، من مزارعى محافظة المنيا، عن موسم 2022، وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتسهيل أعمال التوريد.

قال محافظ المنيا، إن شون وصوامح المحافظة استقبلت 254 طنا و809 كيلو جرامات، مشيرا إلى فتح 44 موقعا تخزينيا بدائرة المحافظة، لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022، وأكد استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية أغسطس 2022.

وشدد محافظ المنيا على حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة، إلا بعد الحصول على تصريح لذلك من جهات التسويق، وفقا لضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع مصادرة السيارة والكميات المضبوطة، وتكثيف المتابعة الميدانية لرصد محتكرى محصول القمح.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، بالإضافة إلى المتابعة اليومية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمديريات، كما تقوم الغرفة باستقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح وهى الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200.


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