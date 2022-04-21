محافظ المنوفية يوجه بتوفير كرسى كهربائى لمواطنة تعانى من ضمور كامل بالجسم.. صور

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مواطنة تبلغ من العمر 20 عاما تعاني من ضمور كامل بالجسم من ناحية قويسنا، وعلى الفور أمر المحافظ بتوفير كرسى كهربائى يساعدها على الحركة وممارسة حياتها بشكل طبيعي، كما وجه العلاقات العامة بإنهاء إجراءات الحصول على شهادة تأهيل 5% بالتنسيق مع التأمين الصحي، جاء ذلك خلال لقائه اليومي بالمواطنين والذي يستمر يوميا لحل مشاكل أهالي وأبناء المحافظة وحرصا علي التواصل الدائم مع المواطنين.



كما استمع لشكوى مواطن من ناحية شبين الكوم أجرى عملية قلب مفتوح لتغيير الصمام الثنائي وتركيب جهاز منظم لضربات القلب ويحتاج لتركيب الجهاز بصفة دورية ولا يقدر على تحمل النفقات وليس لديه مصدر ثابت للدخل، وعلى الفور أجرى المحافظ اتصالا هاتفيا بأحد الأطباء المتخصصين لاتخاذ اللازم حيال تركيب جهاز منظم القلب بالمجان مراعاة لظروفه الاجتماعية والصحية الصعبة، فيما كلف المحافظ الإدارة العامة للشئون القانونية بإبداء الرأي القانوني حيال شكوى مواطنين، أحدهم من ناحية شارع طلعت حرب بمركز شبين الكوم يلتمس تقسيط الرسوم المستحقة عليه لإتمام إجراءات التصالح فى مخالفة البناء، والآخر لمواطن من ناحية ساقية أبو شعرة بأشمون يتضرر من انهيار منزله منذ ثلاث سنوات بسبب موجة الطقس السيئ ويلتمس تسهيل إجراءات السير في بناء منزله مراعاة لظروفه الأسرية.



كما وجه إدارة التفتيش والمتابعة بفحص شكوى لمواطنة من ناحية جزيرة الحجر بالشهداء تضرر من تعدى إحدى المواطنات بعدم ترك الارتداد القانونى بالشارع عند بناء منزلها بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة واتخاذ اللازم حيال شكوى مواطن يلتمس توصيل خدمة الصرف الصحى بعزبة الماحى بشارع الجلاء البحرى بشبين الكوم نظرا لارتفاع نسبة المياه الجوفية بالمنطقة مما يؤدى إلى انهيار المنازل.



فيما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالتنسيق مع مأمور مركز تلا لتأمين توصيلات المرافق لمنزل مواطن من ناحية زنارة يتضرر من اعتراض ومنع أحد المواطنين لتوصيلات تلك المرافق، كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز تلا بإنهاء إجراءات الحصول على رخصة ترميم لجدار وسلم مشترك لمواطن من قرية اصطبارى بشبين الكوم، وذلك بعد حدوث تشققات وهدم وفتحات به تهدد أرواح المواطنين، فيما أمر المحافظ رئيس حي شرق شبين الكوم بعرض موقف تفصيلي لمواطن من ناحية البر الشرقى يلتمس الموافقة على أعمال الحفر بشارع سعد سلمان لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لمنزله وتعهده بسداد كافة الرسوم المقررة ورد الشيء لأصله بالشارع.



جانب من اللقاء





جانب من اللقاء





جانب من اللقاء





جانب من اللقاء





لقاء المحافظ





لقاء المحافظ





لقاء المحافظ





لقاء المحافظ بالمواطنين



لقاء المحافظ بالمواطنين