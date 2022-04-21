اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ المنوفية يلتقى نقيب المعلمين

الخميس، 21 أبريل 2022 02:52 م
محافظ المنوفية يلتقى نقيب المعلمين جانب من اللقاء
المنوفية - فريق المحافظات

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استقبل اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، خلف زناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب وبحضور باسم خميس نقيب معلمى المنوفية، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لحضور لقاء بمجلس إدارة النقابة الفرعية وأعضاء مجالس اللجان النقابية فى إطار دعم المعلمين.

 

رحب محافظ المنوفية بنقيب المعلمين، مشيراً إلى أن المنوفية من أولى المحافظات الرائدة في مجال التعليم على مستوى الجمهورية، وأكد المحافظ على أن تلك الزيارة تعد دعماً للمنظومة التعليمية بالمحافظة.

 

وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك وتنسيق الجهود بما يخدم المعلمين بالمحافظة، وخلال اللقاء أكد نقيب المعلمين حرص القيادة السياسية على الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية وتحسين مناخ التعليم لتخريج كوادر قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي، مقدماً الشكر لمحافظ المنوفية على دعمه الكامل ورعايته للارتقاء بقطاع التعليم بالمحافظة.

 

وفى نهاية اللقاء قدم محافظ المنوفية درع المحافظة لنقيب المعلمين، فيما أهدى نقيب المعلمين للمحافظ درع النقابة ومصحفاً شريفاً.


محافظ المنوفية

نقيب المعلمين

رئيس اتحاد المعلمين العرب

تعليم المنوفيه

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