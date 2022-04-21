محافظ أسيوط يفتتح مدرسة اللواء نبيل العزبى تخليدًا لذكرى المحافظ الأسبق.. صور

أسيوط فريق المحافظات

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مدرسة اللواء نبيل العزبى الابتدائية المشتركة بحى غرب مدينة أسيوط بتكلفة 5 ملايين و49 ألف جنيه على مساحة 1700 متر، وذلك تخليدًا لاسم محافظ أسيوط الأسبق اللواء نبيل العزبى ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وذلك ضمن المشروعات التى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بقرى ومراكز المحافظة للتوسع فى إنشاء مدارس جديدة والقضاء على الكثافات بالمدارس، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد، وخاصة فى قطاع التعليم وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الافتتاح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليمية بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية والمهندس أحمد عثمان مدير إدارة بهيئة الأبنية التعليمية، وأحمد ثابت نائب رئيس حى غرب ولفيف من قيادات التربية والتعليم.

بدأ المحافظ زيارته للمدرسة بقص شرط الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية بمشاركة قيادات مديرية التربية والتعليم وأطفال المدرسة، وسط استقبال من طلاب وطالبات المدرسة وترديد الأغانى الوطنية والهتافات والترحيب بالمحافظ ومرافقوه، كما تفقد المحافظ ومرافقوه بعض فصول المدرسة والمعامل، واستمع إلى شرح من مدير منطقة الابنية التعليمية عن مراحل تنفيذ المدرسة والتى تم إنشاؤها على مساحة 1700 متر بإجمالى عدد فصول 16 فصلًا دراسيًاـ بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة بتكلفة اجمالية تبلغ 5 ملايين و49 ألف جنيه، مشيدًا بجودة المعامل والفصول كما التقى المحافظ العاملين بالمدرسة والطلاب وردد معهم النشيد الوطنى تعميقا لقيم الولاء والانتماء وسط فرحة وسعادة من الطلاب والعاملين.

كما أصدر المحافظ تكليفاته لقيادات التربية والتعليم بالمحافظة وجميع العاملين بالمدرسة بضرورة نشر الثقافة الصحية والتوعية بين الطلاب وغرس قيم الحفاظ على النظافة وعدم القاء القمامة فى الشوارع والميادين ،فضلا عن تدريب الطلاب على الاستخدام السليم لدورات المياه والحفاظ على فناء المدرسة والفصول الدراسية نظيفة جميلة.

وأشار إلى إنه تم اتخاذ خطوات جادة لحل مشكلة الإقبال المتزايد على المدارس التجريبية والخاصة بمرحلة رياض الأطفال وتم حلها جذرياً بالتوسع فى إنشاء مدارس رسمية متميزة جديدة منها مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحى غرب أسيوط، والتى تم إنشاؤها على مساحة 3400 متر بإجمالى عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا وإنشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحى غرب، والتى أنشئت على مساحة 4387 مترا بإجمالى 56 فصلا دراسيا، فضلا عن فتح قاعات وفصول جديدة ببعض المدرس الخاصة والرسمية، لاستيعاب الإقبال المتزايد فى أعداد المتقدمين على المدارس التجريبية والخاصة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأشاد محافظ أسيوط بدور منطقة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة فى إنشاء المدارس الجديدة وخاصة بالمدارس الأكثر احتياجًا بقرى المحافظة والتى بلغ عددها 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة بإجمالى عدد 1228 فصلا دراسيا بتكلفة 430.2 مليون جنيه، وتم نهو 87 مدرسة واستلامهم ابتدائياً فى الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالى عدد فصول 1219 فصلا دراسيا وبتكلفة إجمالية بلغت 426.6 مليون جنيه ويوجد مدرسة واحدة جارى العمل بها بعدد 9 فصول، مشيدًا بدور هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة لجهودهما المبذولة فى التوسع فى إنشاء المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة ضمن خطة الهيئة السنوية وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ونجوع المحافظة، لافتًا إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسى للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة، وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا.

محافظ أسيوط يفتتح مدرسة اللواء نبيل العزبى الابتدائية المشتركة بتكلفة 5 ملايين جنيه



محافظ أسيوط يفتتح مدرسة اللواء نبيل العزبى الابتدائية المشتركة



محافظ أسيوط يفتتح مدرسة اللواء نبيل العزبى الابتدائية المشتركة



محافظ أسيوط يفتتح مدرسة اللواء نبيل العزبى الابتدائية المشتركة