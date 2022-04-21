اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 03:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يوجه رؤساء المراكز والمدن لإزالة أى تعديات حظائر "المستريحين".. صور

الخميس، 21 أبريل 2022 03:15 م
محافظ أسوان يوجه رؤساء المراكز والمدن لإزالة أى تعديات حظائر "المستريحين".. صور إزالة حظيرة مواشى مخالفة
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بمجابهة هذه الظاهرة بكل حزم من خلال إزالة أى تعديات لمبانى تستخدم كحظائر لرؤوس الماشية ، وتحرير محاضر مخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة.

يأتى ذلك فى خطوة حاسمة لمواجهة ظاهرة استنزاف الثروة الحيوانية بقيام بعض التجار "المستريحين" بشراء رؤوس الماشية بأسعار مخفضة ونقلها خارج المحافظة.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن أسوان لمتابعة ورصد هذه الظاهرة ، والعمل بكل قوة على مجابهتها للحفاظ على الثروة الحيوانية وثبات أسعار اللحوم بالأسواق.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بإزالة تعدى لأحد تجار الماشية بحوض العجمى بالمدينة على مساحة 175 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض لإستخدام المبنى كحظيرة للماشية، كما قامت الوحدة المحلية أيضاً بإزالة تعدى أخر على مساحة 1050 م2 قام به نفس التاجر على أرض زراعية.

وفى السياق نفسه وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو التابعة للرى أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هناك تعليمات مشددة لكافة المسئولين بالأجهزة المعنية بالمحافظة لإزالة كافة أشكال التعدى أولاً بأول ، ولاسيما التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية. وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنظيم حملة إستهدفت إزالة 12 حالة تعدى على مساحات وصلت إلى 7400 م2، منها 6 حالات تم إزالتها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ، و 6 حالات أخرى فى المهد تم إزالتها ، ولم يستدل على المخالفين ، وجارى التحرى عنهم بمعرفة الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.


محافظ اسوان

مستريحين

تعديات

حظائر المواشى

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ أسوان يهنئ الشباب المتأهلين للمسابقة القومية لمراكز الفنون بالمحافظات

الخميس، 21 أبريل 2022 02:33 م

المحافظات تواصل توريد القمح.. محافظ أسوان يعلن استلام 7500 طن حتى الآن.. وشون وصوامع أسيوط تستقبل 40 طنا.. "تموين المنيا" تعلن استقبال 132 طنا و636 كيلو.. و"زراعة القليوبية": حصاد 124 فدانا من 53 ألف فدان

الأربعاء، 20 أبريل 2022 06:30 م

محافظ أسوان: الارتقاء بالحرف البيئية والمشغولات اليدوية للتمكين الاقتصادى للمرأة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 05:05 م

محافظ أسوان: توريد 7500 طن من القمح حتى اليوم

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:48 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة