محافظ أسوان يشدد على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير الكورنيش الجديد.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية للوقوف من أرض الواقع على معدلات ونسب تنفيذ هذه المشروعات، من أجل الإسراع فى معدلات التنفيذ بمشروعات البنية التحتية والتطوير والتجميل الجارية بكورنيش النيل القديم والجديد، بجانب شوارع الشواربى الجديد وشرق البندر والطابية والحدادين والنفق.

رافق المحافظ فى جولته نائبه أحمد شعبان ، بجانب الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى مديرى الجهات التنفيذية.

وشدد اللواء أشرف عطية على الشركة المنفذة لمشروع تطوير كورنيش النيل القديم بسرعة الإنتهاء من المشروع الذى يصل طوله إلى 4.5 كم ، وبتصميم هندسى يتضمن 3 مستويات للكورنيش الأول الذى يتوازى مع الطريق الرئيسى لحركة المركبات ، والثانى أسفل منه سيخصص للكافيهات والكافتيريات والبازارات لإفساح المجال أمام المواطنين والأفواج السياحية للإستمتاع بالبانوراما الجمالية لنهر النيل والجزر والبر الغربى ، والأخير سيكون ممشى زجاجى فوق سطح النيل على غرار كوبرى روض الفرج.

وأشار إلى أنه تم إنهاء أعمال تركيب عدد 2 كابل لتغذية مستشفى الرمد من لوحة كهرباء فريال بطاقة 2 ميجا وات ، وبطول 1.5 كم ، وهو الذى يتزامن مع مواصلة أعمال التطوير شمال وجنوب الكورنيش فى وقت واحد حيث تم إنهاء المرحلة الأولى منها بطول 200 متر جنوباً من نادى كيما وحتى نادى المهندسين ، على أن يتم إنهاء المرحلة الثانية أمام حديقة فريال قبل الأعياد لإتاحة الفرصة للمواطنين بزيارة الحديقة.

وأعطى أشرف عطية توجيهاته لتوحيد شكل البوابات على جميع المراسى سواء المخصصة لأهالى قرى غرب النيل أو للشركات السياحية ، مع رفع كفاءة المراسى من الداخل ، ونظافتها بشكل دائم. وخلال جولته الميدانية بمنطقة الطابية أكد محافظ أسوان على الإسراع فى معدلات تنفيذ أعمال البنية التحتية تمهيداً لرصف وإعادة كفاءة شوارع الشواربى الجديد وشرق البندر والحدادين وحتى النفق بطول 1.5 كم وبتكلفة 5.5 مليون جنيه لإعادة الوجه الجمالى لوسط المدينة ومنطقة الطابية الأثرية والتى ستشهد أيضاً مشروع لتطويرها بداية من يوليو القادم لتوسعة شارع شرق البندر ، وخلق ساحات إنتظار للسيارات ، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة حدائق الطابية بمساحة 15.3 ألف م2 ، وتحويلها إلى لاندسكيب متكامل يضم زراعات ومشايات وبرجولات ومظلات.

ولفت، إلى أن هذا يتكامل مع تنفيذ مشروع " ممشى مصر " لتطوير وتوسعة الكورنيش الجديد والموزع على 4 قطاعات رئيسية و16 قطاع فرعى بإنشاء الحوائط الساندة والتكاسى بطول 2.5 كم ، بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتركيب البلدورات وأعمدة الإنارة ، وأيضاً توسعة طريق الكورنيش بطول 9 كم وبعرض وبعرض يصل لحولى 20 متر تشمل 3 حارات فى كل إتجاه مع ممشى لممارسة رياضة ركوب الدراجات مع عمل إستراحات لها ، وهو الذى سيتوازى مع إنشاء حديقة مفتوحة وممشى سياحى شرقى بطول 1 كم ومتوسط عرض 90 متر يضم مراسى لإنطلاق الرحلات النيلية.



















