محافظة المنوفية تناقش آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات صندوق الإسكان الاقتصادى

المنوفية - محمد فتحى

عقد اللواء عماد يوسف السكرتير العام لمحافظة المنوفية اجتماعا مع لجنة صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز شبين الكوم ومنوف وبركة السبع وتلا والسادات ورئيس حى غرب شبين الكوم ، والمستشار الهندسى للمحافظة، ومدير مديرية الإسكان ومدير المديرية المالية ومديري إدارات التسكين والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية وأملاك الدولة والحسابات بالديوان العام ، في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية للموقف التنفيذى لعمارات الإسكان الاقتصادى بنطاق مراكز ومدن المحافظة.



بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابق، وقامت مدير إدارة التسكين بالمحافظة بإستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الإقتصادى الجارى تنفيذها والتى تضم إنشاء ( 5) عمارات سكنية وهم إستكمال إنشاء عمارة اسكان إقتصادى بالعزبة الغربية بمساحة (1152) متر بعدد (148) وحدة سكنية عبارة عن أرضى و 6 أدوار علوية ، حيث تم الإنتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى وأعمال المبانى والتشطيبات ، وعمارة اسكان اقتصادى بحى غرب شبين الكوم بجوار أرض الدريسة ، وعمارة اسكان اقتصادى بجوار الجمعية الإستهلاكية بمدينة تلا على مساحة (130) متر بعدد(10) وحدات سكنية عبارة عن أرضى و 5 أدوار علوية ، وكذا عمارة اسكان اقتصادى بحى تيمور بمدينة قويسنا ، وأخرى اسكان اقتصادى بجوار دار المسنين بمدينة تلا على مساحة (240) متر بعدد ( 20) وحدة سكنية عبارة عن أرضى و5 أدوار علوية.

وخلال الاجتماع تم عرض موقف أعمال تهيئة وترميم (6) محلات تجارية بعمارات الإسكان الاقتصادى بأرض السوق العمومى بمدينة منوف تمهيدا لبدء طرحهم وتأجيرهم حفاظا على المال العام.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بتسريع معدلات الأداء لتحقيق الأهداف المرجوة من صندوق الإسكان لتقديم خدمات أفضل للمواطنين من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة لتوفير حياة كريمة وأمنة، أكد السكرتير العام على ضرورة توحيد الجهودوالتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات المعنية ووضع حلول ومقترحات ابتكارية والابتعاد عن النمطية لتحقيق الاستفادة القصوى وتنمية الموارد المتاحة بما يعود بالنفع علي المواطنين.