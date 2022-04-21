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مجلس النواب اليمنى يوافق بالإجماع على برنامج الحكومة ومنحها الثقة

الخميس، 21 أبريل 2022 11:21 م
مجلس النواب اليمنى يوافق بالإجماع على برنامج الحكومة ومنحها الثقة معين عبدالملك
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 صوّت مجلس النواب اليمنى، بالإجماع، بالموافقة على برنامج الحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، ومنحها الثقة.

جاء ذلك، اليوم /الخميس/، خلال جلسات مجلس النواب المنعقدة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركانى، وبحضور رئيس وأعضاء الحكومة. 


وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الاجتماعات ناقشت برنامج الحكومة المقدم من رئيس مجلس الوزراء اليمني لطلب منح الثقة للحكومة.

وعقد مجلس القيادة الرئاسي اليمنى، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمى، اليوم /الخميس/، اجتماعه الأول في العاصمة المؤقتة عدن مع هيئة التشاور والمصالحة التي تتألف من خمسين عضوا يمثلون كافة القوى الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الجميع أكدوا - خلال الاجتماع - روح التوافق والشراكة كعنوان للمرحلة الانتقالية، وأن العليمي أعرب عن أمله في أن تكون هيئة التشاور والمصالحة عونا للمجلس، وأن يكون أعضاؤها الذين يمتلكون تجاربا في العمل السياسي والإداري، عند مستوى المسئولية.


وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التأكيد على ضرورة تجسيد روح التوافق والشراكة خلال الفترة المقبلة، كما طمأن الحاضرين بأن مجلس القيادة الرئاسي يعمل كفريق واحد.


ومنذ أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليمني، أمس الأول /الثلاثاء/، شرع مجلس القيادة الرئاسي على الفور في عقد سلسلة اجتماعات مُكثفة من أجل ترجمة الأولويات التي أعلنها رئيس المجلس، الدكتور رشاد محمد العليمي، على أرض الواقع. 


وتم التوافق على تشكيل رئاسة هيئة التشاور والمصالحة اليمنية، برئاسة محمد الغيثي، وعضوية كل من عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة على رجاء، وأكرم العامري.

 


معين عبدالملك

اليمن

أخبار اليمن

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