مبعوث أمريكي يصل رام الله الخميس ويلتقي قيادات فلسطينية

وكالات

من المرتقب أن يصل المبعوث الأمريكي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو إلى رام الله يوم غد الخميس في زيارة يلتقي خلالها قيادات فلسطينية.

وذكرت مراسلة RT أنه من المقرر أن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية سيلتقي قيادات فلسطينية بينها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.