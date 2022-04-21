اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 02:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مبعوث أمريكي يصل رام الله الخميس ويلتقي قيادات فلسطينية

الخميس، 21 أبريل 2022 01:15 ص
مبعوث أمريكي يصل رام الله الخميس ويلتقي قيادات فلسطينية مظاهرة برام الله ضد الاحتلال
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من المرتقب أن يصل المبعوث الأمريكي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو إلى رام الله يوم غد الخميس في زيارة يلتقي خلالها قيادات فلسطينية.

وذكرت مراسلة RT أنه من المقرر أن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية سيلتقي قيادات فلسطينية بينها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.

يذكر أن عمرو كان ضمن وفد أمريكي التقى مساء اليوم في عمان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، رفقة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة يائيل ليمبرت. وبحث الوفد في عمان التطورات الأخيرة في القدس، والأقصى.

 


رام الله

فلسطين

اخبار فلسطين

اسرائيل

القدس

الاقصى

الاحتلال الاسرائيلى

امريكا

مبعوث امريكى

هادى عمرو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة