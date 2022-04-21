اليوم السابع
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مبادرة كلنا واحد توفر أغذية بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية

الخميس، 21 أبريل 2022 10:06 ص
مبادرة كلنا واحد توفر أغذية بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية كلنا واحد - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

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تستكمل وزارة الداخلية، اليوم الخميس، فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة 60%.
 
وتواصلت فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة (كلنا واحد) والتي تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
 
وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات.

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وزارة الداخلية

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سلع غذائية

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