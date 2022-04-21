ما هو عيار الذهب المناسب للاستثمار فى مصر حاليًا؟

كتب - إسلام سعيد

تتزايد التساؤلات عن أفضل عيار للذهب والذي يمكن توجيه الفوائض المالية له خلال الفترة الحالية، وذلك تجنبًا للتعرض للخسائر نتيجة الرسوم والتكاليف المفروضة على الذهب من مصنعية ورسوم وضريبة، ومع ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة عند 1080 جنيها للجرام من عيار 21 ينصح بالابتعاد عن شراء الذهب التقليدى وشراء السبائك.

ومن بين أفضل وسائل الاستثمار في الذهب شراء العيار 24 في السبائك، بمعني أوضح الابتعاد عن شراء الذهب كمشغولات والاتجاه لشراء السبائك لما يضاف عليها من رسوم قليلة ولا تعرض صاحبها للخسائر، لأن الخسائر عند بيع السبائك تكون محدودة للغاية، والذهب التقليدي يفقد المصنعية كاملة و 2 % عند البيع.

ويقدم اليوم السابع طريقة احتساب سعر السبائك الذهب، عن طريق عملية حسابية بضرب وزن السبيكة المقرر شراؤها في سعر الذهب عيار 24 ثم يضاف عليها رسوم تتراوح من 10 إلى 30 جنيها في كل جرام، فتصل للسعر النهائي للسبيكة.

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع للمرة الثانية، وبلغت قيمة الزيادة في أسعار الذهب قرابة 25 جنيها بسبب ارتفاع سعر الدولار، وسجل الذهب مستويات هي الاعلي خلال ابريل الجاري عند 1080 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.