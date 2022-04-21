اليوم السابع
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ماكرون: قانون حظر الحجاب الذي تنوي لوبان فرضه سيخلق حربا أهلية

الخميس، 21 أبريل 2022 08:00 ص
ماكرون: قانون حظر الحجاب الذي تنوي لوبان فرضه سيخلق حربا أهلية مرشحا الرئاسة الفرنسية مارين لوبان وإمانويل ماكرون
وكالات

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اعتبر المرشح الرئاسي الفرنسي والرئيس الحالي للبلاد إيمانويل ماكرون أن قانون حظر الحجاب الذي تنوي فرضه منافسته في الانتخابات مارين لوبان سيتسبب في "حرب أهلية".

وأوضح ماكرون ردا على إعلان لوبان خلال المناظرة الرئاسية التي تبثها قنوات فرنسية، أنه في حالة ذهبت لوبان إلى النهاية في هذا الإجراء، فإنها "ستخلق حربا أهلية".

وجاء تصريحه ردا على تصريح لوبان بأنها تحبذ حظر الحجاب في الأماكن العامة لأنه زي "يفرضه الإسلاميين"، بحسب اعتقادها.

وأوضح  الرئيس الفرنسي: "معي، لن يكون هناك حظر لغطاء الرأس والكيباه (غطاء الرأس اليهودي)، والإشارات الدينية"، معتبرا قانون لوبان بأنه "قانون رفض" للآخر.


ماكرون

لوبان

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