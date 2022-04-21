مادورو: فنزويلا مستعدة لمواجهة آثار العقوبات على روسيا

فاطمة شوقى

أكد رئيس فنزويلا ، نيكولاس مادورو ، أن بلاده مستعدة لمواجهة التأثير الذي قد تتركه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى على روسيا على بقية دول العالم، حسبما قالت قناة تيلى سور الفنزويلية.

وقال مادورو: "نحن نعد أنفسنا، وأستطيع أن أقول لمواجهة تأثير العقوبات على الاقتصاد الغربي والعالمى، نتيجة العقوبات ضد الاقتصاد الروسي، ووصف تلك العقوبات بالشاذة"، وأضاف: "هناك الكثير من الغطرسة في الغرب.

وأكد الرئيس أن تأثير العقوبات أصاب البلدان التي تأتي منها هذه الإجراءات، مثل الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية.

وأضاف: "لقد أثرت العقوبات على روسيا على اقتصاد أوروبا والولايات المتحدة والعالم وتسبب في حدوث تضخم قياسي. وكان التضخم في الولايات المتحدة في مارس رقمًا قياسيًا ، وهو أعلى معدل تضخم منذ 40 عامًا، كما أن التضخم في إسبانيا وهو أعلى معدل تضخم منذ عام 1985 ، لأعطي مثالين ".

وبالمثل ، فإنني أحمل "المؤسسات المتعددة الأطراف" مسؤولية كونها "في خدمة" الأيديولوجية و "أولئك الذين يحكمون" في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف: "يجب رفع هذه العقوبات مثل العقوبات المفروضة على فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا وجميع شعوب العالم ، موضحا مفهوم العقوبات أن الاقتصاد ليس محايدًا وأن الدولار ليس محايدًا وأن البنوك الدولية وأصر مادورو على أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليسوا محايدين".

وأكد الرئيس أن نائب الرئيس التنفيذي ، ديلسي رودريجيز ، أعد خطة لتجنب تأثير التضخم و "تأثير العقوبات" في فنزويلا بسبب أسعار القمح والذرة ، من بين منتجات أخرى.

وأوضح الرئيس أن حكومته تعمل على ضمان إنتاج جميع المواد الغذائية المستهلكة في الإقليم والوصول إلى مستويات التصدير.

وقال "فنزويلا يجب أن تنتج 100٪ من كل ما تأكله ، وعلينا أن نبذل أقصى جهد لإنتاج كل شيء".