اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 06:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كنيسة السيدة العذراء بالمعادى تصلى اللقان فى خميس العهد ضمن أسبوع الآلام.. فيديو

الخميس، 21 أبريل 2022 05:14 م
كنيسة السيدة العذراء بالمعادى تصلى اللقان فى خميس العهد ضمن أسبوع الآلام.. فيديو صلاة اللقان
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صلت كنيسة ودير السيدة مريم العذراء بالمعادى صلاة اللقان اليوم ضمن صلوات خميس العهد فى أسبوع الآلام الذى يأتى فى نهايته عيد القيامة المجيد.

 

ويقوم الأب الكاهن برشم المصلين بالزيت فى قداس خميس العهد، اقتداءً بالسيد المسيح، ويعتبر اللقان اسم يونانى للإناء الذي يوضع فيه الماء للاغتسال منه والتطهير من الخطية، ويطلق على الصلوات التي يقدس فيها اللقان.

وتجري صلوات اللقان 3 مرات في السنة بكل من "الغطاس، وخميس العهد، وعيد الرسل"، وتوجد نماذج له في كنائس مصر القديمة على شكل "وعاء من الحجر أو الرخام، مثبتا فى أرضية الكنيسة"، بينما توضع في الوقت الحالي المياه في وعاء عادي ويصلي عليها الكاهن.

وصلاة اللقان تقام خلال قداس خميس العهد؛ تذكارًا لتواضع السيد المسيح عندما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه.

ويقام الطقس نفسه فى عيد الرسل؛ لأن الرسل تشبهوا بالمسيح في الخدمة.

 

أما فى "عيد الغطاس"؛ فيستخدم طقس اللقان تذكارا لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

أسبوع اللالام

صلاه اللقان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الغطاس 19 يناير بطقوس 3 أيام.. إقامة الصلوات بالطقس الفرايحى.. وتناول القلقاس وقصب السكر.. وبعد انتهاء صلاة اللقان يرشم الحاضرين

الخميس، 13 يناير 2022 03:00 م

تقام فى ثلاث مناسبات.. تعرف على صلاة اللقان فى الكنيسة الأرثوذكسية

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 01:00 ص

الكنيسة تحتفل بخميس العهد فى أسبوع الآلام.. ذكرى العشاء الأخير وتقديم الخبز والخمر وخيانة يهوذا.. والكنيسة تؤدى "صلاة اللقان".. وحضور محدود للحاجزين مسبقا.. وتشديد على الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

الخميس، 29 أبريل 2021 08:00 ص

صور.. الأنبا يواقيم يترأس صلاة اللقان وقداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بإسنا

الثلاثاء، 19 يناير 2021 02:03 ص

البابا تواضروس يصلى صلاة " اللقان" بالإسكندرية.. صور

الأحد، 19 يناير 2020 07:56 م

تعرف على أسرار صلوات اللقان فى عيد الغطاس

الأحد، 19 يناير 2020 01:00 ص

بدء صلاة "اللقان" في كنيسة العذراء بقداس عيد الغطاس المجيد

الجمعة، 18 يناير 2019 07:34 م

البابا تواضروس يرأس قداس خميس العهد بالإسكندرية.. الكنائس تصلى "اللقان" وتمنع القبلات والمصافحة باليد.. الكهنة يغسلون أرجل شعب الكنيسة تبركًا بالمسيح وتلاميذه.. والأقباط يأكلون العدس

الخميس، 28 أبريل 2016 03:53 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة