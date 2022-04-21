كنيسة السيدة العذراء بالمعادى تصلى اللقان فى خميس العهد ضمن أسبوع الآلام.. فيديو

كتب: محمد الأحمدى

صلت كنيسة ودير السيدة مريم العذراء بالمعادى صلاة اللقان اليوم ضمن صلوات خميس العهد فى أسبوع الآلام الذى يأتى فى نهايته عيد القيامة المجيد.

ويقوم الأب الكاهن برشم المصلين بالزيت فى قداس خميس العهد، اقتداءً بالسيد المسيح، ويعتبر اللقان اسم يونانى للإناء الذي يوضع فيه الماء للاغتسال منه والتطهير من الخطية، ويطلق على الصلوات التي يقدس فيها اللقان.

وتجري صلوات اللقان 3 مرات في السنة بكل من "الغطاس، وخميس العهد، وعيد الرسل"، وتوجد نماذج له في كنائس مصر القديمة على شكل "وعاء من الحجر أو الرخام، مثبتا فى أرضية الكنيسة"، بينما توضع في الوقت الحالي المياه في وعاء عادي ويصلي عليها الكاهن.

وصلاة اللقان تقام خلال قداس خميس العهد؛ تذكارًا لتواضع السيد المسيح عندما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه.

ويقام الطقس نفسه فى عيد الرسل؛ لأن الرسل تشبهوا بالمسيح في الخدمة.

أما فى "عيد الغطاس"؛ فيستخدم طقس اللقان تذكارا لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان.