كل ما تحتاج معرفته عن أمراض الكلى عند الأطفال

كتبت ميرفت رشاد

مشاكل الكلى ليست شائعة عند الأطفال، على عكس أمراض القلب والرئة والكبد، ولا تسبب مشاكل الكلى أعراضًا حتى يتم فقدان ما يقرب من 80% من وظائفها، وبالتالى غالبًا ما يتم التشخيص متأخرًا، بصفتك أحد الوالدين تحتاج إلى أن تكون أكثر حذرًا في هذا الجانب من صحة طفلك، يمكن أن يكون هناك عدة مسببات وراء أمراض الكلى عند الأطفال، وتشمل بعضها عيوب خلقية أو أمراض وراثية أو عدوى أو انسداد أو ارتجاع في البول، وفقا لما نشره موقع " thehealthsite".

ما هى أعراض مشاكل الكلى عند الأطفال؟

تبول مؤلم

لون البول أحمر / بني

ضعف تدفق البول

-التبول أقل من 4 مرات في اليوم

-التبول أكثر من 12 مرة في اليوم

انتفاخ حول العينين

اضطراب النمو أو تشوهات العظام

العطش الشديد

ما هى أنواع أمراض الكلى؟

تشوه المسالك البولية موجود منذ الولادة

حصى الكلى

متلازمة الكلوية

فشل كلوي حاد

أمراض الكلى المزمنة التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض الكلى

كيفية التشخيص؟

يعطي فحص البول الكثير من المعلومات مثل وجود البروتينات ، كرات الدم الحمراء ، كرات الدم البيضاء والبلورات.

يجب إجراء زراعة البول في حالة الاشتباه في وجود عدوى في المسالك البولية .

تزداد مستويات BUN والكرياتينين عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، أحيانًا ما يلزم إجراء اختبارات دم أخرى مثل الكهارل والهيموجلوبين وغازات الدم.

التصوير بالموجات فوق الصوتية هو اختبار مفيد للغاية في أمراض الكلى، يعطي الكثير من المعلومات مثل حجم الكلى ، والتشوه الخلقي ، حصوات الكلى ، وأورام الكلى.

نادرًا ما تكون الاختبارات مثل فحوصات الكلى وخزعة الكلى مطلوبة.

ما طرق العلاج ؟

يعتمد علاج أمراض الكلى على إعطاء المضادات الحيوية لمدة 10 - 14 يومًا في حالات التهابات المسالك البولية، قد تتطلب بعض التشوهات تصحيحًا جراحيًا.

عند البالغين، عندما تفشل الكلى، يتم إجراء غسيل الكلى وأحيانًا تكون زراعة الكلى هي العلاج الوحيد، وتتوفر أيضًا علاجات مماثلة للأطفال.