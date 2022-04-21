وقالت "ميديا متري" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إنه في عام 2017، تابع ما يقرب من 16.5 مليون مشاهد الجدل الذي دار بين "لوبان" و"ماكرون".

يذكر أنه بعد خمس سنوات من مواجهتهما الأولى، تواجه الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته "إيمانويل ماكرون" مجددا مع مرشحة "التجمع الوطني" مارين لوبان في مناظرة تلفزيونية قبل أربعة أيام من إجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 24 أبريل الجاري وناقش المرشحان عدة ملفات.