شكرى يشارك بالاجتماع الطارئ للجنة الوزارية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالقدس

شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، فى أعمال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية فى القدس.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى أكد خلال الاجتماع على ثوابت موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية.
ووصل وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث سيشارك فى أعمال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية فى القدس.
صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر - ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الطارئ التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.
ويناقش الاجتماع أيضا سبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس وفي باحات المسجد الأقصى المُبارك، وما نتج عن تلك التطورات من تداعيات ومواجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة وقف كافة المُمارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس.
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