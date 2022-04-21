شحن 2150 طن ملح وتفريغ 3491 طن رخام وتداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد شهد خلال هذا الأسبوع نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة، فقد استقبل سفن مواشى حية ورخام و صودا كاوية وسيارات.

وأضاف البيان، أن الميناء سجل اليوم دخول السفينة HAPPY GOKAY التى ترفع علم فانواتو ويبلغ طولها 78 مترا والغاطس 5.1 متر، وذلك لشحن 2150 طن ملح من الميناء.

كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM. A التى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 86 مترا والغاطس 7 مترات وذلك لتفريغ 3491 طن رخام بالميناء.

الجدير بالذكر، أن ميناء غرب بورسعيد يشهد عملية رفع كفاءة بعض أرصفة الميناء بطول 675 مترا وتعميق الغاطس ليصل إلى 14 متر.



كما يشهد الميناء تطوير رصيف عباس بطول 670 مترا وتعميق الغاطس ليصل إلى 17 مترا ليصبح محطة متعددة الأغراض تشمل أنشطة البضائع العامة والصب الجاف والسائل وليكون قادرا على استقبال السفن العملاقة .

وذكر البيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين بضائع عامة وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة وسفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وفى هذا الصدد، يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .