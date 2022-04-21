شباب شمال سيناء يواصلون المنافسات بدورى حياة كريمة بكافة القرى والمدن

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت محافظة شمال سيناء منافسات قوية بدورى مراكز الشباب "حياة كريمة" فى نسخته التاسعة، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، بمشاركة 17000 ألف لاعب من 569 مركز شباب.

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن إدارة شباب بئر العبد محافظة شمال سيناء تشهد استمرار تصفيات دورى مراكز الشباب النسخة التاسعة، لافتا إلى أنه أقيمت مباراة فى دور الثمانية بين مركز شباب الخربة ومركز شباب النصر وانتهت بفوز الخربة 0/4 ليصعد فريق الخربة للدور قبل النهائى.

وأضاف أنه شهدت شمال سيناء نهائى فاعليات الدورة الرمضانية فى خماسى كرة القدم والطائرة الشاطئية على ملعب مركز شباب الكوثر.

وأشار إلى أنه أقيمت مباريات الدورة الرمضانية على مستوى الإدارة للتصفيات على مستوى المحافظة من 18 سنة حتى 35 سنة فى خماسى كرة القدم واختتمت بمباراتين كرة قدم خماسى ، فى الدور قبل النهائى بين فريقى مركز شباب الكوثر × مركز شباب أبو طويلة ، وانتهت المباراة بفوز فريق الكوثر 5 / صفر ، وصعد مركز شباب الكوثر للدور النهائى ، والمباراة الثانية بين فريقى نادى الشيخ زويد الرياضى × فريق مركز شباب الشيخ زويد وانتهت بفوز مركز شباب الشيخ زويد 2 / 1 ، و صعد مركز شباب الشيخ زويد إلى الدور النهائى ، وأقيمت الدور النهائى بين فريقى مركز شباب الكوثر × مركز شباب الشيخ زويد ، وانتهت بفوز مركز الشيخ زويد بضربات الترجيح 5 / 4، وصعود مركز شباب الشيخ زويد للتصفيات على مستوى المحافظة فى خماسى كرة القدم ، كما صعد فريق مركز شباب الشيخ زويد فى كرة الطائرة الشاطئية على مستوى المحافظة.