شئون الحرمين تبدأ توزيع التصاريح الخاصة بدخول مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام

كتبت شيماء بهجت

أعلنت شئون الحرمين بالسعودية، توزيع التصاريح الخاصة بالدخول لمواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام، حيث بدأت وكالة الرئاسة للشئون التوجيهية والإرشادية، ممثلة فى وحدة خدمات المعتكفين التابعة للإدارة العامة للشئون التوجيهية والإرشادية بتوزيع التصاريح للمعتكفين.

وقال مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ ماجد بن محمد المسعودي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه وحرصًا على تيسير الحصول على تصاريح الاعتكاف فقد خُصصت كبينة لمتابعة شئون المعتكفين، والواقعة أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام، مبينًا أنه تم تخصيص خزانة لكل معتكف.

وفى وقت سابق، عقدت قيادات قوات أمن العمرة بالسعودية اليوم، المؤتمر الصحفى الثانى، لاستعراض خططها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأكد قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد بن عبدالله البسامي جاهزية وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال العشر الأواخر من شهر رمضان لقضاء أوقات روحانية ومطمئنة فى رحاب الحرمين الشريفين

وأضاف حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس": حققت خطط قوات أمن العمرة أهدافها في خلال الفترة الماضية من شهر رمضان المبارك، وجاهزون للتعامل مع الكثافة العالية المتوقعة خلال العشر الأخيرة"، مبينًا أن محطات النقل العام عملت بكفاءة عالية، واستوعبت التدفقات، وكانت رافدًا من روافد جودة الخدمات في هذا الشهر الكريم..

وأشار اللواء البسامي إلى ارتفاع معدلات الطلب على أدوار الحرم لاستخدامها للمعتمرين، ما أدى إلى تخصيص المقدمة من الدور الأول والسطح للطواف، إضافة إلى الصحن والدور الأرضي، وتأصيل مفهوم ما يسمى "وظيفة المكان"، وهو تنظيم برزت إيجابياته في أن الأولوية للمعتمر، حيث لم تشهد الأبواب الرئيسة مثل باب الملك فهد وباب الملك عبدالعزيز وباب العمرة أي كثافة بشرية، ما عدا وقت إقامة الصلاة بشكل مؤقت، ثم يعود الأمر إلى طبيعته، لأن الصحن أصبح جاهزًا لاستيعابهم.