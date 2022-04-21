سقوط عصابة حاولت سرقة هاتف محمول بالإكراه فى منطقة مصر القديمة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامه بمحاولة سرقة هاتف محمول كرهاً تحت تهديد الأسلحة البيضاء، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من الأهالى حال قيامهم بالعدو خلف دراجة نارية "توك توك" حيث تمكنت القوات من ضبط مستقليها ( 4 أشخاص وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء) حال استقلالهم الدراجة النارية المشار إليها قيادة أحدهم باستبيان الأمر والتقابل مع المجنى عليه "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم".

وبسؤاله أقر بأنه حال سيره بالمنطقة محل الضبط فوجئ بقيام المتهمين باستيقافه ومحاولة الاستيلاء على هاتفه المحمول كرهاً عنه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم وأثناء مقاومته لهم تعدوا عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار إلا أنه استغاث بالأهالى وأمكن ضبطهم على النحو المشار إليه .

بمواجهه المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدوها وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.