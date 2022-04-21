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سفير بلجيكا يتفقد أعمال البعثة الأثرية بالكاب ويشيد بجهود رعاية مصابى حادث أبو سمبل

الخميس، 21 أبريل 2022 12:01 ص
سفير بلجيكا يتفقد أعمال البعثة الأثرية بالكاب ويشيد بجهود رعاية مصابى حادث أبو سمبل زيارة السفير البلجيكى لأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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زار سفير بلجيكا بالقاهرة فرانسوا كورنيه، منطقة الكاب الأثرية بمحافظة أسوان، فى إطار جولته السياحية التى تهدف إلى بعث رسالة طمأنينة للسائحين البلجيكيين فى مصر بعد أسبوع من حادث تصادم أتوبيس سياحى بطريق أبوسمبل.

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

وشملت جولة السفير البلجيكى، والوفد المرافق له، تفقد أعمال الحفائر الأثرية للبعثة البلجيكية فى منطقة الكاب شمال محافظة أسوان، رافقهم خلالها الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة.

جانب من زيارة السفير البلجيكى
جانب من زيارة السفير البلجيكى

وأكد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، أن الهدف من زيارة سفير بلجيكا لأسوان هو بعث رسالة طمأنينة إلى مواطنيه فى بلجيكا بأن السياحة فى مصر عامة وأسوان بخير، وأن الحادث الذى وقع لعدد من السائحين بعد تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق أبوسمبل منذ أسبوع هو حادث قدرى ولم يؤثر على الحركة السياحية فى المنطقة.

سفير بلجيكا والوفد المرافق له
سفير بلجيكا والوفد المرافق له

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن السفير البلجيكى أشار إلى جهود محافظ أسوان والحكومة المصرية فى توفير الرعاية الطبية للمصابين على أعلى مستوى، وتسهيل الإجراءات اللازمة للمتوفيين فى الحادث.

مدير آثار أسوان يقدم شرحا للسفير
مدير آثار أسوان يقدم شرحا للسفير

يشار إلى أن محافظة أسوان شهدت يوم الأربعاء الماضى حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق أبوسمبل مما أدى إلى تفحم الأتوبيس والسيارة، وأسفر الحادث عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

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