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زيلينسكى: جيشنا لا يزال فى ماريوبول ولم يتغير الوضع العسكرى فى المدينة

الخميس، 21 أبريل 2022 06:02 م
زيلينسكى: جيشنا لا يزال فى ماريوبول ولم يتغير الوضع العسكرى فى المدينة زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكرانى لا يزال في ماريوبول ولم يتغير الوضع العسكري في المدينة، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق طالبت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى إيرينا فيريشوك، بضرورة فتح ممر إنسانى فى مدينة ماريوبول المحاصرة بشكل عاجل.

وقالت فيريشوك - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الخميس، "إنه من الضروري إجلاء المدنيين والجنود الجرحى من مصنع (آزوفستال) للصلب بمدينة ماريوبول".. مضيفة "نطالب الروس بفتح ممر إنساني عاجل من مصنع (آزوفستال) بماريوبول، حيث يتواجد هناك الآن نحو ألف مدني و500 جريح".

وناشدت فيريشوك قادة العالم تركيز جهودهم على مدينة ماريوبول قائلة "هذه نقطة أساسية ولحظة مهمة في الجهود الإنسانية".

 

 

 


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