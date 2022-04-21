زيلينسكى: أوكرانيا تحتاج لـ7 مليارات دولار شهريا لتعويض خسائر الحرب

كتب أحمد عرفة

قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكرانى، إن أوكرانيا تحتاج لـ7 مليارات دولار شهريا لتعويض خسائر الحرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي، أنه يمكن استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأوكرانى، أن حصار روسيا لموانئ البحر الأسود تسبب في منع صادرات الغذاء إلى العالم، موضحا أن وقف الحرب هو السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الغذاء.

وتابع فولوديمير زيلينسكي، أنه يجب أن يقصي المجتمع الدولي روسيا من المؤسسات المالية.