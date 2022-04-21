"زراعة بورسعيد": توريد 31 طن قمح لمطحن شرق الدلتا و5 لجان لمتابعة الحصاد

بورسعيد - محمد فرج

أكد الدكتور حسنى عطية وكيل وزارة مديرية الزراعة ببورسعيد لـ"اليوم السابع" أن استلام محصول القمح يتم على مدار اليوم من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات، مع توفير كافة سبل الراحة لعمليات التوريد فى مختلف الصوامع والشون.

وأضاف عطية: "مستعدون لاستلام 35 ألف طن بعد أن بلغ إجمالى المساحة المزروعة قمح 14 ألف و596 فدانا ما بين جنوب بورسعيد وحوالى 10 آلاف و600 فدان و4 آلاف فدان تقريباً شرق قناة السويس".

وتابع: "يتم التوريد لمطحن منطقة شرق القناة وسهل الطينة وصوامع القنطرة شرق"، مضيفاً أنه من المتوقع توريد هذا العام 35 ألف طن قمح .

ومن جانبه، أكد أنه تم تشكيل 5 لجان لمتابعة الحصاد والتوريد من بينهم 3 لجان جنوب بورسعيد ولجنتين بمنطقة سهل الطينة، مشيرًا إلى أن اللجان التى تم تشكيلها برئاسة الإدارة العامة للمراجعة والحوكمة بجانب ممثل من حى الجنوب والزراعة وإدارة التحول الرقمى بالمحافظة.

وفى ذات السياق، أكد وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد بأن المحافظة قدمت الدعم للمزارعين من خلال موسم زراعة القمح فضلاً عن إهداء المحافظة 3 جرارات من البنك الزراعى بهدف تخصصهم لخدمة أهالى سهل الطينة للحصاد والزراعة.