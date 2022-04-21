زحام شديد بشارع صلاح سالم إثر حادث تصادم أمام الأزهر الشريف.. لايف

مصطفي جابر

في لايف جديد لـ تلفزيون اليوم السابع يرصد فيه زحام كبير بشارع صلاح سالم، وبعد الفحص والتدقيق تبين أن سبب ذلك الزحام هو حادث اصطدام كبير أسفر عن وجود إصابات، وبدأ التحقق من وجود وفيات أم لا، وذلك أمام مبنى الأزهر الشريف.