وقال المالكي - خلال مؤتمر صحفى للجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، عقب اجتماعها الطارئ اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- إن الوصاية الهاشمية على المقدسات وفرت الحماية للأقصى على مدى سنوات، مشيرا إلى أن التنسيق الأردني الفلسطيني على أعلي المستويات.

وأضاف "توافقنا على الكثير من الخطوات للقيام بواجبنا تجاه الشعب الفلسطيني".

جدير بالذكر أن الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة بدأ اليوم الخميس بالعاصمة الأردنية عمان، لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس ووقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة التهدئة الشاملة.