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روسيا تغرم جوجل 4 ملايين روبل وتتهمه بنشر معلومات خاطئة عن العملية بأوكرانيا

الخميس، 21 أبريل 2022 10:29 ص
روسيا تغرم جوجل 4 ملايين روبل وتتهمه بنشر معلومات خاطئة عن العملية بأوكرانيا الحرب بين روسيا واوكرانيا
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن روسيا تغرم جوجل 4 ملايين روبل، وتتهم الموقع بنشر معلومات خاطئة عن العملية في أوكرانيا.

 

وشنت روسيا منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية على أوكرانيا، بهدف نزع السلاح وتحييد كييف، التي سعت للانضمام إلى حلف الناتو - أمر وجدته موسكو يهدد أمن وسلام أراضيها مع الدولة الحدودية- وتقلت روسيا جراء تلك الخطوة حزم متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية على صعيد اقتصادي ومالي وتكنولوجي طالت النخبة الروسية وأبرز بنوكها، فيما تلقت أوكرانيا مساعدات أمنية واقتصادية وإغاثية لذات الأسباب.


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