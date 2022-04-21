رمضانهم فى السجن.. حسن راتب وعلاء حسانين خلف القضبان

كتب أحمد حسني

يقدم اليوم السابع في سلسلة "رمضانهم في السجن"، الجرائم التي أدت لزج أصحابها خلف القضبان، سواءً كان هؤلاء المتهمين شخصيات عامة أو متهمين في قضايا جنائية مختلفة.



-سرقة الآثار أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، اليوم الخميس، حكما بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 5 سنوات، كما عاقبت النائب البرلمانى السابق علاء حسانين بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين بملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج، وبناء على ذلك صدر قرار بحبسهم، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.