اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 04:31 م
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رئيس وزراء فلسطين يطالب بكسر المعايير المزدوجة فى التعامل مع القانون الدولى

الخميس، 21 أبريل 2022 03:52 م
رئيس وزراء فلسطين يطالب بكسر المعايير المزدوجة فى التعامل مع القانون الدولى رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية
رام الله (أ ش أ)

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جدد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، اليوم الخميس، مُطالبة المجتمع الدولى، بكسر المعايير المزدوجة فى التعامل مع القانون الدولى، وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى، مع استمرار العدوان عليه ومصادرة حقوقه المشروعة.

وأدان أشتية، في تصريحات له اليوم، التصعيد المُمنهج لدولة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة، مؤكدًا أن إرهاب الدولة المنظم وفائض القوة العمياء، لن يفلح في ثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله لتحرير أرضه، ونيل حريته، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية

وأشار إلى أن استهداف قطاع غزة بالغارات وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك بتكرار الاقتحامات ومواصلة عمليات القتل والاجتياح للمدن والقرى والبلدات في جميع الأراضي المحتلة، يحمل نذر تصعيد مبيت لمحاولة فرض وقائع زائفة على الأرض بالقوة ضد شعب أعزل، إلا من إرادة الصمود والتحدي في مواجهة الاحتلال وممارساته، حتى تحقيق آماله بنيل حريته واستقلاله على كامل تراب أرضه المحتلة.

 

 


فلسطين

رئيس وزراء فلسطين

غزه

المسجد الاقصى

القدس

الاحتلال

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