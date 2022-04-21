رئيس حزب العمال البريطانى: اعتذار جونسون عن حفلات الإغلاق "مثير للسخرية"

كتبت: نهال أبو السعود

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه لم يهدف إلى تضليل البرلمان بشأن حفلات أقيمت أثناء إغلاق كورونا، واعتذر مجددا عن المشاركة في حفل عيد ميلاد بمقر الحكومة في عام 2020، مشيرا إلى إنه لم يعتقد حينها أنه يخالف القانون.

وبحسب شبكة بي بي سي، وصف رئيس حزب العمال المعارض السير كير ستارمر اعتذار جونسون بأنه "مسيء" و"مثير للسخرية".

وقال النائب عن حزب المحافظين مارك هاربر، إن أفعال بوريس جونسون "لا يمكن الدفاع عنها"، وإنّ عليه الاستقالة من منصبه.

استطاع حزب العمال تأمين جلسة تصويت اليوم للبت في تكليف لجنة في مجلس العموم بالتحقيق في احتمال قيام رئيس الوزراء بتضليل النواب، حيث يعد تضليل البرلمان عن عمد مخالفة قد تفضي إلى الاستقالة بموجب القواعد الحكومية.

وفي حال صوّت أعضاء البرلمان لصالح إجراء تحقيق، قد توصي لجنة مكونة من سبعة نواب بفرض عقوبات، بما في ذلك تقديم اعتذار أو تعليق عضوية أو حتى الطرد من مجلس العموم.

لكن من المرجح أن تفشل هذه الخطوة، بسبب وقوف غالبية نواب المحافظين إلى جانب رئيس الوزراء، وقد يُطلب منهم التصويت ضد اقتراح حزب العمّال.

وردّا على سؤال من النائب عن حزب المحافظين، بيتر بون، عما إذا كان قد تعمد تضليل النواب في تصريحاته السابقة بشأن حفلات داونينج ستريت، أجاب جونسون بالنفي.

وبعد تغريمه الأسبوع الماضي إلى جانب زوجته كاري ووزير المالية ريتشي سوناك من قبل الشرطة، أصبح جونسون أول رئيس وزراء ينال عقوبة بسبب خرق القانون، وهو لا يزال في منصبه.

ويتوقّع أن ينال رئيس الوزراء وآخرون شاركوا في حفلات في داونينج ستريت غرامات أخرى مع استمرار الشرطة في تحقيقاتها.

وقال جونسون في أول بيان له في مجلس العموم حول خرقه القانون، إنه يريد المضي قدماً في "توفير أولويات البلد في وقت صعب".

قال جونسون أمام النواب: "لم يخطر ببالي في ذلك الوقت أو لاحقا أن اجتماعا في غرفة مجلس الوزراء، قبل اجتماع حيوي حول استراتيجية كوفيد يمكن أن يصل إلى حد انتهاك القواعد"، وأَضاف: "أكرّر أن هذا كان خطأي وأعتذر عنه".

وتابع قائلاً: "أحترم نتيجة تحقيق الشرطة، الذي لا يزال جاريًا، ويمكنني فقط القول إنني سأحترم قراراتهم، وسأتخذ دائمًا الخطوات المناسبة".