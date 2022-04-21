اليوم السابع
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رئيس جامعة قناة السويس: نفخر بمشاركة طلابنا فى افتتاح صوامع قمح أبو صوير

الخميس، 21 أبريل 2022 12:09 م
رئيس جامعة قناة السويس: نفخر بمشاركة طلابنا فى افتتاح صوامع قمح أبو صوير طلاب جامعة قناة السويس بصوامع أبو صوير
الإسماعيلية - السيد فلاح

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صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن مشاركة طلاب جامعتنا فى افتتاح صوامع قمح أبو صوير هو فخر لجميع منتسبى الجامعة، مؤكداً أن مشاركة الطلاب فى افتتاحات المشروعات العملاقة التى يرعاها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تفضل بافتتاحها، يمثل دور ومكانة الجامعة فى الإقليم، فهذه المشروعات العملاقة وما تقدمه للمواطن المصرى هى ما يبنى مستقبل مصر، كما أن مشاركة ابنائنا الطلاب تكتب لهم تاريخاً يعتز به كل منهم طوال حياته .

وتابع "مندور" أن تلك المشاركه تأتى فى إطار التعاون الوثيق بين جامعة قناة السويس والقوات المسلحة، معلناً مشاركة وفد من طلاب مركز إعداد القادة بالجامعة .

تأتى المشاركة الطلابية بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيدى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والمقدم محمد مصطفى مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وبتنظيم عبد الله عامر مدير عام رعاية الشباب ومصطفى أبو سريع و محمد العصفوري.

أحد الطلاب بصوامع أبو صوير
أحد الطلاب بصوامع أبو صوير

 

الطلاب بصوامع أبو صوير
الطلاب بصوامع أبو صوير

 

صوامع أبو صوير للقمح
صوامع أبو صوير للقمح

 

طالبات جامعة القناة بصوامع أبو صوير
طالبات جامعة القناة بصوامع أبو صوير

 

طلاب جامعة قناة السويس بصوامع أبو صوير
طلاب جامعة قناة السويس بصوامع أبو صوير

الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

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