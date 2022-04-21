رئيس جامعة أسوان يستقبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات

أسوان - صلاح المسن

استقبل الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، اللجنة المشكلة من قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات والتى تضم كلا من الدكتور أحمد الشربينى السيد، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور محمود على عبدالفتاح، عميد معهد حوض النيل جامعة الفيوم، و الدكتور عطية محمود محمد الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، وتأتى الزيارة للوقوف على الإمكانات والموارد البشرية والمادية بكلية الألسن بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور حازم الجمل عميد الكلية والدكتور أمين صلاح الدين قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان فى تصريحان صحفية إن لجنة القطاع تفقدت امكانيات الكلية من القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والمكتبة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بالكلية.

كما استعرض الدكتور حازم الجمل، عميد كلية الألسن أهم انجازات الكلية منذ افتتاح الكلية فى العام الجامعى 2012-2022 حتى الآن، مشيراً إلى أن اللجنة أشادت بالإمكانيات المادية والبشرية المتاحة فى الكلية.