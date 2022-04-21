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رئيس الوزراء الأوكراني: إعادة إعمار أوكرانيا سيكلف نحو 600 مليار دولار

الخميس، 21 أبريل 2022 11:17 م
رئيس الوزراء الأوكراني: إعادة إعمار أوكرانيا سيكلف نحو 600 مليار دولار أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس أناتوليفيج شميكال، إن إعادة إعمار أوكرانيا ستكلف نحو 600 مليار دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكرانى، إن أوكرانيا تحتاج لـ7 مليارات دولار شهريا لتعويض الخسائر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي، أنه يمكن استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأوكرانى، أن حصار روسيا لموانئ البحر الأسود تسبب في منع صادرات الغذاء إلى العالم، موضحا أن وقف الحرب هو السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الغذاء، وتابع فولوديمير زيلينسكي، أنه يجب أن يقصي المجتمع الدولي روسيا من المؤسسات المالية.

 

 


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