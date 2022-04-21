سوهاج محمود مقبول

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالتعاون مع المؤسسة العربية الافريقية للأبحاث والتنمية المستدامة، البرنامج التدريبي لغة الاشارة للتعامل مع الصم وضعاف السمع ، وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن البرنامج التدريبي حضره 25 متدربا من مراكز خدمة العملاء بجميع مراكز المحافظة ، بهدف إعداد كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بمراكز خدمة العملاء، ولتأدية الخدمة لجميع المواطنين بسهولة ويسر وبجودة عالية.

واوضحت المهندسة دعاء ناصر مدير مركز التدريب أن الدورة التدريبية ، تناولت اختيار أهم الكلمات التي تيسر وتسهل التواصل بين العاملين بمركز خدمة العملاء والصم وضعاف السمع في الموضوعات والجمل والكلمات المتخصصة بالعملاء والاحرف والأسرة والوظائف والوزارات والتعليم والصحة والالوان والأعياد والاتجاهات والطرق والارقام ووحدات القياس والوقت والمحافظات والبيئة والإشارات العامة ، وذلك لتاهيل العاملين على التعامل السليم والمناسب مع ذوى الاحتياجات الخاصة وانه في نهاية البرنامج التدريب تم منح المتدربين شهادات اجتياز التدريب.

وأشارت مها غازى مدير إدارة الاعلام أن الشركة تستهدف 60 متدربا يمثلون جميع العاملين بمراكز خدمة العملاء ، وأن المؤسسة العربية الافريقية قامت بتكريم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار لمجهوداته وحرصه على تاهيل العاملين بمراكز خدمة العملاء للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.



دورة تدريبية لتعليم لغة الاشارة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بمياه سوهاج (1)



دورة تدريبية لتعليم لغة الاشارة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بمياه سوهاج (2)



دورة تدريبية لتعليم لغة الاشارة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بمياه سوهاج (3)



دورة تدريبية لتعليم لغة الاشارة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بمياه سوهاج (4)



دورة تدريبية لتعليم لغة الاشارة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بمياه سوهاج (5)



دورة تدريبية لتعليم لغة الاشارة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بمياه سوهاج (6)



دورة تدريبية لتعليم لغة الاشارة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بمياه سوهاج (7)